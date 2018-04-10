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رياضة

لاعب سان جيرمان يغازل 3 أندية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:02 ص
لاعبو باريس سان جيرمان
لاعبو باريس سان جيرمان
حسن العمدة
يتمسك مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بالاستمرار في صفوف الفريق، رغم تراجع معدل مشاركته في المباريات هذا الموسم، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك 3 أندية يعتبر الانتقال إليها فرصة جيدة، إذا قرر الرحيل في الصيف المقبل.

وقال توماس مونييه، في تصريحات أبرزتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: "لقد كان الموسم الجاري معقدا للغاية بالنسبة لي من حيث نسبة المشاركة في المباريات، حيث لعبت 15 مباراة فقط مقابل 35 الموسم الماضي، بالطبع شعرت بغضب شديد مثل أي لاعب كرة قدم، فالسعادة الحقيقية أن تشارك بانتظام".

وأضاف: "لم أطلب الرحيل، بل اللعب فقط، ويتبقى في عقدي موسمين مع باريس سان جيرمان، وهدفي البقاء هنا".

واستطرد: "اللعب في مستوى مختلف وارد، مثل الانتقال إلى أندية مثل إيفرتون وفالنسيا وبوروسيا دورتموند، فالأخير حقق معه ميشي باتشواي نجاحا كبيرا بعد رحيله عن تشيلسي في يناير الماضي".

واختتم توماس مونييه: "السعادة الحقيقية في لعب كرة القدم، وهو ما أفتقده في الوقت الحالي".

وتراجع دور توماس مونييه مع الفريق الباريسي منذ انضمام البرازيلي داني ألفيس مطلع الموسم الجاري.

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