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رياضة

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:45 ص
حسام البدري ومحمود
حسام البدري ومحمود الخطيب
حسن العمدة
كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع كل من حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأكد الشاطر ، عبر برنامجه لآكسترا تايم المذاع علي قناة إكسترا نيوز ، أن الجلسة أسفرت عن التجديد للكابتن حسام البدرى خلال أيام براتب شهري من 700 إلي 800 ألف جنيه شهريا.

واختتم إسلام الشاطر ، تصريحاته ، أنه تم خلال الجلسة أيضا، مناقشة ملف المعارين إلى السعودية، وماذا سيحدث معهم خلال الفترة المقبلة ومن سيعود إلى الأهلي ومن سيرحل.

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