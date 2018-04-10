افتتاح مهرجان الحرية المسرحي بمركز الإبداع بالإسكندرية .. اليوم

يفتتح مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية مساءً اليوم الثلاثاء ، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحى، وتحمل الدورة إسم الفنان الراحل أحمد راسم.



جدير بالذكر أن المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتتضمن العروض، "العرض المسرحى "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، وعرض "توته توته" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، وعرض "صيد الفئران" للمخرج رفعت عبدالعليم، وعرض "البقية فى حياتك" للمخرج محمد مجدى، وعرض "ضمة" للمخرج عصام بدوي.



وعرض "وحدى" للمخرج محمد عبدالصبور، وعرض "رجوع" للمخرج أحمد عادل، وعرض "فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، وعرض "قوى كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، وعرض "الكراسي" للمخرج على إيهاب، وعرض "النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر".