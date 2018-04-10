"جوجل" يحتفل بالذكرى الـ 86 لميلاد النجم عمر الشريف

يحتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف، والذي يصادف يوم 10 أبريل.



وقال سكاى نيوز عربية، ان "جوجل" قد غير شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة للنجم المصري، الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.



وبدأ النجم مشواره الفني بالسينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وانطلق إلى العالمية في بدايات الستينيات، حيث شارك في أفلام مثل "لورانس العرب" و"الدكتور جيفارا".



وفاز الشريف بجائزتي "غولدن غلوب" الشهيرة فئات أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم "لورانس العرب".



وحصل على "غولدن غلوب" للمرة الثالثة سنة 1966، كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الدكتور جيفارا".



وتوفي عمر الشريف في عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.