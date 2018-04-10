ايمن رجب : الزمالك يحتاج إلى تنظيم كروي من أجل تحقيق نتائج

قال أيمن رجب لاعب نادي الاسماعيلي ، ان ما يحدث داخل نادي الزمالك الان هو اكبر مما نتوقع، مضيفا أنه منذ انضمام ايهاب جلال كانت تسير الأمور بشكل طبيعي.



وأضاف رجب في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية إل تي سي، أن فريق الزمالك يحتاج إلى تنظيم كروي داخل الملعب، من أجل الحصول على نتائج قائلا" إذا توافر التنظيم حقق النتائج "



واكمل: "ايهاب جلال لم يمتلك خطة بناء صحيحة للدفاع ، وهي السبب الرئيسي في الهزائم المتتالية الذي تعرض له الفريق في الفترة الأخيرة".



واختتم نجم الاسماعيلي: " كان من المتوقع ان يحصل ايهاب جلال ، علي الدوري المصري بعد تقديم نتائج متتالية مع الفريق".

