ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ايمن رجب : الزمالك يحتاج إلى تنظيم كروي من أجل تحقيق نتائج

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
قال أيمن رجب لاعب نادي الاسماعيلي ، ان ما يحدث داخل نادي الزمالك الان هو اكبر مما نتوقع، مضيفا أنه منذ انضمام ايهاب جلال كانت تسير الأمور بشكل طبيعي.

وأضاف رجب في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية إل تي سي، أن فريق الزمالك يحتاج إلى تنظيم كروي داخل الملعب، من أجل الحصول على نتائج قائلا" إذا توافر التنظيم حقق النتائج "

واكمل: "ايهاب جلال لم يمتلك خطة بناء صحيحة للدفاع ، وهي السبب الرئيسي في الهزائم المتتالية الذي تعرض له الفريق في الفترة الأخيرة".

واختتم نجم الاسماعيلي: " كان من المتوقع ان يحصل ايهاب جلال ، علي الدوري المصري بعد تقديم نتائج متتالية مع الفريق".

ترشيحاتنا

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

قصة "العُلا" .. منطقة أثرية تنوي السعودية الاستثمار فيها بـ100 مليار دولار

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة "مُسنة" بدخولها دار مسنين

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص غرقا بترعة الابراهيمية بأسيوط

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

شاهد.. تعليق منة شلبى على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

أمير كرارة: مسلسل كلبش غير حياتي 180 درجة.. فيديو

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟