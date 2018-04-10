بهجت العبيدي: حوار بن سلمان مع "غولدبيرغ" يكشف خبث قناة الجزيرة

أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، بحوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الصحفي الأمربكي جيفري غولدبيرغ في الولايات المتحدة، والذي اعتبره حوارا شاملا، لم تنقصه الصراحة ولا الشجاعة، وتميز بوضع النقاط على الحروف حتى في أكثر القضايا حساسية، أيًّا ما كانت سياسية أو اجتماعية، وهو ما أصاب أعداء المملكة بهلع شديد، فأخذت الوسائل الإعلامية الناطقة باسمهم بتزييف الحقائق كما هي عادتها.



وأضاف العبيدي، أن اللسان الناطق للجماعات الإرهابية وهو قناة الجزيرة التي تؤكد يوما بعد يوم خبث أدائها الإعلامي استخدمت نفس أسلوبها في تحريف الكلم عن مواضعه، لتقتطع بعض الجمل من سياقاتها لتنال من الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتزييف الوعي العام السعودي والخليجي والعربي، وتصور الحوار وكأن به تقارب من هذه الدولة أو تلك، التي يرفضها العقل العربي الجميع.



وأكد أن الذي يقرأ حوار الأمير محمد بن سلمان مع الصحفي الأمريكي جيفري غولدبيرغ كاملا يدرك كيف أن لدى الأمير رؤية كاملة متكاملة لما يحدث في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، ويرى في رده على أسئلة المحاور الأمريكي البارع إجابات مقنعة، في الوقت الذي لا يسمح للمحاور في استهلاك الوقت فيما رآه الأمير أشياء ثانوية.



وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يقنع القارئ المحايد بأفكاره التي نراها في تصورنا ثورة شاملة في المملكة العربية السعودية ستطول بكل تأكيد منطقة الخليج كلها، تلك الثورة التي يحافظ فيها بن سلمان على الثوابت الدينية والاجتماعية المتأصلة في النفس العربية.