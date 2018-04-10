ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بهجت العبيدي: حوار بن سلمان مع "غولدبيرغ" يكشف خبث قناة الجزيرة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، بحوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الصحفي الأمربكي جيفري غولدبيرغ في الولايات المتحدة، والذي اعتبره حوارا شاملا، لم تنقصه الصراحة ولا الشجاعة، وتميز بوضع النقاط على الحروف حتى في أكثر القضايا حساسية، أيًّا ما كانت سياسية أو اجتماعية، وهو ما أصاب أعداء المملكة بهلع شديد، فأخذت الوسائل الإعلامية الناطقة باسمهم بتزييف الحقائق كما هي عادتها.

وأضاف العبيدي، أن اللسان الناطق للجماعات الإرهابية وهو قناة الجزيرة التي تؤكد يوما بعد يوم خبث أدائها الإعلامي استخدمت نفس أسلوبها في تحريف الكلم عن مواضعه، لتقتطع بعض الجمل من سياقاتها لتنال من الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتزييف الوعي العام السعودي والخليجي والعربي، وتصور الحوار وكأن به تقارب من هذه الدولة أو تلك، التي يرفضها العقل العربي الجميع.

وأكد أن الذي يقرأ حوار الأمير محمد بن سلمان مع الصحفي الأمريكي جيفري غولدبيرغ كاملا يدرك كيف أن لدى الأمير رؤية كاملة متكاملة لما يحدث في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، ويرى في رده على أسئلة المحاور الأمريكي البارع إجابات مقنعة، في الوقت الذي لا يسمح للمحاور في استهلاك الوقت فيما رآه الأمير أشياء ثانوية.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يقنع القارئ المحايد بأفكاره التي نراها في تصورنا ثورة شاملة في المملكة العربية السعودية ستطول بكل تأكيد منطقة الخليج كلها، تلك الثورة التي يحافظ فيها بن سلمان على الثوابت الدينية والاجتماعية المتأصلة في النفس العربية.

ترشيحاتنا

تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم

الحكومة تطرح 23 شركة بالبورصة والاكتتاب لتوفير 80 مليار جنيه مبدئيا .. ورفع المركز المالي للقطاعات هدف للطرح

ننشر قائمة الأفلام السعودية التي ستعرض في فرنسا خلال زيارة "بن سلمان"

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

أمير كرارة: مسلسل كلبش غير حياتي 180 درجة.. فيديو

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

رضا عبد العال : مرتضي منصور استطاع توجيه ضربة قاسية للنادي الأهلي

بوسي تتألق في حفلة النادي الأهلي.. وتطالب الجماهير بالدعاء للخطيب

توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى47 مليار دولار

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو
شاهد .. خيري رمضان يتناول الفسيخ مع مدحت العدل على الهواء
تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم
شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟