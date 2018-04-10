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رياضة

تعرف على منصب حسام غالي عقب اعتزاله كرة القدم .. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:23 ص
حسام غالي
حسام غالي
حسن العمدة
أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن الأهلي سيواجه أياكس أمستردام الهولندي، في مهرجان اعتزال حسام غالي، والمقرر إقامته يوم 11 مايو المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال الشاطر، عبر برنامجه لآكسترا تايم المذاع علي قناة إكسترا نيوز ، أن حسام غالي أصر على إنهاء مشواره الكروي داخل جدران النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع النصر السعودي.

واختتم إسلام الشاطر تصريحاته ، أن هناك اتفاقا بين لجنة الكرة بالأهلي وحسام غالي لتولى منصب نائب المدير الرياضي أو المنسق العام لكرة القدم.

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