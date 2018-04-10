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رياضة

الصحف الانجليزية تتغنى بـعودة محمد صلاح قبل موقعة الـ"سيتى"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تغنت الصحف الإنجليزية بعودة محمد صلاح نجم ليفربول قبل موقعة فريقه ضد مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء.

ويحل الريدز ضيفا على السيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

وعنونت صحيفة "مترو سبورت"،:" مو مستعد للانطلاق، صلاح تعافى من إصابته وجاهز لمواجهة السيتى".

بينما قالت صحيفة "ذا ضن" البريطانية،:" الهجوم العاصف، وصلاح يستعد وليفربول ينتظر الكشف الاخير ومن المتوقع مشاركته فى لقاء السيتى".

وذكرت صحيفة "تايمز" ،:"مدرب سيتي يؤمن بقدرة فريقه على كتابة التاريخ لكنه يصطدم بعودة محمد صلاح".

وأشارت صحيفة "أى سبورت"، الى عودة صلاح بتصريح يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول قائلا :سنهاجم سنهاجم أمام السيتى، وصلاح جاهز للمباراة".

ويلتقى الفريقين مساء اليوم الثلاثاء فى التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

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