بانسيه يصل القاهرة متوجها لمعسكر المصري ببرج العرب بعد إجازة قصيرة

وصل الى مطار القاهرة الدولي البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وذلك بعد رحلة طيران طويلة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان .



وكان في استقباله أحد إداريي النادي والذي اصطحبه على الفور الى برج العرب للانتظام في المعسكر المغلق للفريق المقام استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق النصر والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين.



وحصل بانسيه، على اذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن للحصول على أجازة سريعة لمدة يومين يقضيها مع أسرته بأبيدجان ، وذلك عقب نهاية مباراة المصري ومستضيفه مونانا الجابوني والتي جرت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل ضمن ذهاب دور ال 32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.