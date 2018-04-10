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أخبار البلد

الحرازين : مسيرات عودة الارض تؤكد ان الشعب الفلسطينى صاحب قراره

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:27 ص
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادى فى حركة فتح الفلسطينية، ان مسيرات عودة الارض تعتبر عملية تنوع واختيار لفعالية جديدة يتم عملها كل جمعة حتى موعد الانتهاء المحدد 15 مايو القادم .

واضاف الحرازين فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان هذه المسيرات السلمية بالرغم من اشتباك قوات الاسرائيلية معها هى رسالة واضحة بانه لا يمكن القبول بما يجرى من حالة حصار والتنكر من كل الحقوق للشعب الفلسطينى .

واوضح ان المواجهة مستمرة وبشكل يومى وهذا يدل على ان الشعب الفلسطينى صاحب القرار، وأن هناك تحرك فلسطينى دولى من خلال دعوة كافة المنظمات الدولية للوقوف بجانب الشعب الفلسطينى .

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