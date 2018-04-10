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بنات البلد

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:59 ص
فتاة تصاب بالهربس
فتاة تصاب بالهربس بسبب قبلة
آية التيجي
بدأ كل شيء في حفلة عيد ميلاد سيينا دوفيلد الثانية، حيث سمحت والدة الطفل "سافينا الفرنسية، لأحد أفراد الأسرة بقبلة طفلها الصغير على وجهها، وبعد فترة وجيزة ، اندلعت البثور في وجههان وفقا لما تناوله موقع "littlethings".

وانتشرت البثور على فم "سيبنا"إلى خديها وفوق عينيها، مما جعل الجميع يحدقون فيها، ويقدمون تعليقات سخيفة، وقامت والده سيرينا بالتوجه إلى أطباء الجلدية لمعرفة ما سبب البثور التي ظهرت على وجهها، والذين قاموا بإعطائها مضادات حيوية اعتقادا منهم انها تعاني من الحساسية، بسبب وجود حيوانات اليفة، او تناول منتجات الألبان، ولم يعتقدوا ان هذه البثور سببها هذه القبلة التي حصلت علبها.

وكانت على والدة "سيينا" أن تحل لغز مرضها، والذي لم يتمكن الأطباء من التوصل إلى أي تفسيرات محتملة لتجاوز الحساسية أو الأكزيما، وفي الوقت نفسه كانت البثور شديدة للغاية ، مما جعلها تبدا في النزف على ملابس الفتاة الصغيرة وملاءات السرير، حيث كانت تبدوا وكن وجهها يتأكل، وهو ما جعلها تتوقف عن تناول الطعام، وقام الاطباء بحجزها في المستشفى، لكي يعلقون لها المحاليل، وذلك لمدة 8 اشهر.

إلا ان الأم أدركت أنها من الممكن ان يكون احد قبلها وتكون أصيبت بمرض بسبب هذا الأمر، وفي الأخير قام أحد الأطباء بتشخيصها بالهربس، بمجرد أن أدرك الأطباء ما هي القضية الحقيقية ، حيث تمكنوا من علاجها، وتقول سافينا إن بشرتها تبدو أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، لذا يرجي لتحذير الوالدين من مخاطر القوباء عند الأطفال الصغار، ومنع تقبيلهم من الغرباء.
قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور
قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور
قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور
قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

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