ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

متحف النيل الوثائقى بأسوان يستقبل 4500 زائر خلال احتفالات شم النسيم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:43 ص
صدى البلد
شكرى السيد
توافد العديد من أهالي أسوان وزوراها على متحف النيل الوثائقى خلال إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم أمس وسط أجواء أسرية مليئة بالبهجة.

وقال المهندس هشام فرغلي مدير متحف النيل، إن عدد الزوار اليوم بلغ ٤٥٠٠ زائر، فضلا عن أعداد الأطفال الذين لا يدخلون بتذكرة حيث أن المتحف بدأ يستقبل زواره من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، ثم تنظيم احتفالية ساهرة.

وأوضح أن الإقبال من جميع الفئات العمرية يشير إلى اهتمام الزوار بالسياحة الثقافية في ظل وجود السياحة الترفيهية التي ينجذب إليها الكثير من المصريين للاحتفال بالمناسبات.

ترشيحاتنا

بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

الحرازين : مسيرات عودة الارض تؤكد ان الشعب الفلسطينى صاحب قراره

نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع القلعة البيضاء

عضو بالتحالف الشعبى تكشف أسباب استقالتها من الحزب

مدحت صالح وبوسي يتألقان في ختام شم النسيم بالنادي الأهلي .. صور

الحضري مهنئا "جوزيه" بعيد ميلاده الـ 72: "كانت أفضل سنين حياتى معاك"

«كابيلو» يختار خليفة كريستيانو رونالدو

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

رضا عبد العال "لـ ايهاب جلال": «اللي اختشوا ماتوا»

مستشار المفتي يوضح مقدار الزكاة على الوديعة البنكية

ملابس تتسبب في إصابة مرتديها بأمراض خطيرة .. تعرف عليها

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك
بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب
مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟