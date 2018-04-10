متحف النيل الوثائقى بأسوان يستقبل 4500 زائر خلال احتفالات شم النسيم

توافد العديد من أهالي أسوان وزوراها على متحف النيل الوثائقى خلال إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم أمس وسط أجواء أسرية مليئة بالبهجة.



وقال المهندس هشام فرغلي مدير متحف النيل، إن عدد الزوار اليوم بلغ ٤٥٠٠ زائر، فضلا عن أعداد الأطفال الذين لا يدخلون بتذكرة حيث أن المتحف بدأ يستقبل زواره من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، ثم تنظيم احتفالية ساهرة.



وأوضح أن الإقبال من جميع الفئات العمرية يشير إلى اهتمام الزوار بالسياحة الثقافية في ظل وجود السياحة الترفيهية التي ينجذب إليها الكثير من المصريين للاحتفال بالمناسبات.