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ثقافة

بلاطة "التوريزى" .. شاهدة على براعة الفنان المسلم في الخط

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي بالقاهرة، حكاية بلاطة من الخزف تحمل اسم الصانع "غيبي ابن التوريزى"، والتي توجد في القاعة رقم 10 وترجع إلي مصر-العصر المملوكي"القرن 8هـ / 14م".

وقال عثمان: "تعد هذه البلاطة واحدة من أشهر البلاطات الخزفية المملوكية,حيث تحمل اسم الخزاف ابن غيبي التوريزى بالخط الكوفي المربع في الأركان الأربعة للبلاطة, وتبرهن كتابات هذه التحفة على مدى براعة الفنان في استخدام الخط كعنصر زخرفي أساسي, ونجاحه في تطويع الخط كأحد الملامح المميزة للفن الإسلامي".

وأضاف: "يتضمن مركز التحفة كتابات نصها ” توكل على خير معين“ مكررة ثمانية مرات, بينما يزين إطارها الخارجي آية قرآنية: "إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" العنكبوت آية45 وختم النص بجملة "صدق الله العظيم".

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