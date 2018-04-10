ننشر قائمة الأفلام السعودية التي ستعرض في فرنسا خلال زيارة "بن سلمان"

يستضيف قصر طوكيو بالعاصمة الفرنسية، باريس، فعالية ثقافية لعرض أفلام سعودية جديدة، وذلك تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى فرنسا.



وتستمر الفعالية، التي انطلقت، أمس الاثنين، حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشمل عروضًا سينمائية وجلسات الحوارية بحضور ممثلين ومخرجين من السعودية وفرنسا، كما تشتمل الفعالية على معارض فنية تتناول التراث والفن الحديث يدعمها جلسات نقاشية بحضور الفنانين، بالإضافة إلى العروض الموسيقية التي يتم تقديمها طوال فترة انعقاد الحدث.



وستشكل عروض الأفلام السعودية حدثًا بارزًا في برنامج الفعالية، بما تحمله من تنوع فكري، وما تقدمه من صورة الداخل السعودي، فهي مرآة المجتمع، وقوته الناعمة. وسيتم تقديم 7 أفلام سعودية قصيرة ومتنوعة حائزة على جوائز، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.



"حياة ملونة"

يعرض هذا الفيلم الوثائقي تجربة أربع سيدات سعوديات، من خلفيات اجتماعية متنوعة في 9 دقائق هي مدة العرض، بطريقة ملهمة وجذابة. والفيلم إخراج الفنان عبدالرحمن صندقجي.



"لا أستطيع تقبيل وجهي"

في عالم مليء بصخب الشهرة والأضواء يلتقي أحدهم بنظيره الذي يثير تساؤلات عن حقيقة هذه الشهرة وصدق هذه الأضواء في حوار مليء بتساؤلات عن الذات وعن المجتمع. وتبلغ مدة العرض 30 دقيقة، ومن إخراج علي السميّن.



"كيكة زينة"

ما كان مجرد هواية لدى زينة، وتسلية أقرب إلى اللعب، بصناعتها الحلويات وبيعها للجوار، سيتحول أسلوب حياة، ومحددًا رئيسًا لحياتها ومصيرها ما بين والدها والشاب الذي يمكن أن يصير فتى أحلامها. وتبلغ مدة الفيلم 17 دقيقة للمخرجة ندى المجددي.



"جليد"

هو عبارة عن فيلم وثائقي، مدته 32 دقيقة، ومن إخراج عبدالرحمن صندقجي، يعرض تجربة أول عربيان يغوصان في القطب الشمالي. الفيلم يحكي التحديات التي واجهها السعوديين د. مريم فردوس والكابتن حسام شكري في رحلتها للغوص في أقسى الظروف البيئية في العالم.



"روح الشمال"

في 3 دقائق مثيرة يأخنا هذا العرض للمخرج محمد المرحبي في رحلة لمدة ٤ أيام في شمال المملكة العربية السعودية لمناطق ذات تضاريس مختلفة، تبدأ من جدة الى اقصى الشمال في مدينة حقل بمسافة ٤٠٠٠ كم.



"فضيلة أن تكون لا أحد"

أحد أبرز الأفلام السعودية التي أنتجت في العام الماضي2016م، وحاصل على جائزة أفضل فيلم خليجي في دورة عام 2016م من مهرجان دبي السينمائي، فضلًا عن مشاركته في غيره من المهرجانات السينمائية الدولية والمحلية، ويُصنف كفيلم روائي قصير، من إنتاج وإخراج وقصة الفنان السعودي الشاب بدر الحمود، وتصوير عبدالله الشريدة، وشارك في تمثيله مشعل المطيري وإبراهيم الحساوي.





"القَط"

يستعرض هذا الفيديو في 9 دقائق فن القَط العسيري، وهو طريقة النساء التقليدية في تجميل جدران بيوتهم، خصوصًا جدران الغرف والمجالس، وهو فن يعزز الترابط الاجتماعي بين النساء اللاتي يدعمن استمراره بتزيين معظم بيوتهن به. ويثبتن أن المراقبة والممارسة هما الوسيلة المثلى لمعرفته والتمكن منه. وقد أصبح الفنانون والمصممون المعاصرون حاليًا ممن يستلهمون القط العسيري ويستخدمونه في أعمالهم.