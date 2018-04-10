الصحف الكويتية تبرز احتفالات "المحروسة" بعيد شم النسيم .. مؤشرات إيجابية لانتعاش السياحة المصرية.. وواشنطن تدرس ردا عسكريا في سوريا.. وإسرائيل تقصف "التيفور"

الصحف الكويتية: المصريون يحتفلون بـ"شم النسيم" وسط أجواء احتفالية

واشنطن تدرس "ردا عسكريا جماعيا".. وإسرائيل تقصف "التيفور"

غضبٌ روسي من الضربة الإسرائيلية

بولتون يتسلم مهامه مستشارًا للأمن القومي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وأفردت صحيفة "الجريدة" الكويتية تقريرًا مطولًا يسلط الضوء على الأجواء الاحتفالية التي شهدها المصريون، أمس، بمناسبة عيد شم النسيم، حيث قالت إن مئات الآلاف من المصريين خرجوا إلى الحدائق العامة والمدن الساحلية التي شهدت رواجًا سياحيًا داخليًا، مشيرةً إلى أن هذه الاحتفالات تزامنت مع قرب وصول أولى الرحلات الروسية إلى مطار القاهرة بعد يومين، لإنهاء فترة حظر استمرت لما يزيد على العامين بعد سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية خلال أكتوبر 2015، إذ يفترض أن تبدأ المطارات الروسية في تسيير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي بداية من 14 الجاري، فيما يفترض أن تبدأ شركة "مصر للطيران" في تسيير رحلاتها إلى المطارات الروسية بداية من بعد غد الخميس.وأضاف التقرير أنه عزز من المؤشرات الإيجابية لاستعادة قطاع السياحة المصري زخمه، ما قاله سفير أوكرانيا بالقاهرة، هنيادي لاتي، الرسمية، أمس الأول بأن شركة الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) بدأت في تشغيل رحلات طيران مباشر بين القاهرة وكييف 4 أيام أسبوعيا.في سياق متصل، سلطت "الأنباء" أيضًا على أجواء الاحتفالات وقالت، في تقرير مصور، إن أبناء محافظات مصر من الاسكندرية حتى اسوان انطلقوا في الاحتفال بأعياد شم النسيم في الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية والمصايف بالبحار المختلفة، وسط أجواء من السعادة والبهجة، كما توافد الآلاف على شواطئ رأس البر وسيناء والغردقة، واستقل الصعايدة مراكب النيل.. وسط حماية رجال الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.وقالت صحيفة "الوطن" إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثين من عناصر تنظيم الإخوان بمحافظة المنيا، أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن تلك العناصر هم أعضاء بالمكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان في المنيا، وأن من بين الذين تم القاء القبض عليهم مسؤول حركة حسم الإرهابية بمحافظة المنيا، وضبط بحوزة المقبوض عليهم أوراقا تنظيمية وتوجيهات باستهداف أماكن ودور عبادة مسيحية بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة.على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت صحيفة "الرأي" تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت إنه التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، خلال جلسة مباحثات ثنائية بقصر (ماتينيون) امس. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين.ونقلت "الأنباء"عن رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر، قوله إنه سيتم التوقيع اليوم على 8 اتفاقيات مع شركات فرنسية بـ 10 مليارات دولار، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن زيارة ولي العهد السعودي ستشهد التوقيع على 12 بروتوكول تعاون في مجالات السياحة والطاقة والنقل بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة "مسك" السعودية ومتحف اللوفر.وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث هاتفيًا للمرة الثانية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهجوم الكيمياوي في سوريا، وشددا على ضرورة أن يكون رد المجتمع الدولي عليه "حازما".وذكرت "الرأي" أن ترامب تعهد، مساء، الاثنين باتخاد قرارًا بشأن سوريا، قائلا إن "القرار سيُتخذ سريعا في أعقاب الهجوم الذي يُشتبه وقوعه في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي في مدينة دوما السورية وأسقط ما لايقل عن 60 قتيلا وما يربو على مئة مصاب.ورفض البيت الأبيض ووزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية التعليق على خيارات محددة أو ما إذا كان العمل العسكري محتملا.وقالت "الوطن" إن عشرات الرهائن الذين أطلقت المعارضة المسلحة السورية سراحهم في مدينة دوما، وصلوا إلى خطوط الجيش السوري مساء الإثنين، بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا يغادر بموجبه المقاتلون المدينة المحاصرة، حيث ستنقلهم 25 حافلة على الأقل من خلال معبر الوافدين. وأضاف أنهم سيقصدون بعد ذلك منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال البلاد قرب الحدود التركية.وأوضحت "الجريدة" أن إسرائيل استهدفت بسلسلة غارات صاروخية فجر أمس قاعدة التيفور العسكرية، وسط سوريا، موقعة العديد من القتلى، بينهم إيرانيون، وذلك وسط تصاعد نبرة التهديد من قبل الدول الغربية، للرد على الهجوم الكيماوي، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز F35 المتطورة، فجر أمس، غارة على قاعدة التيفور الجوية السورية في محافظة حمص.واتهمت دمشق وموسكو إسرائيل باستهداف القاعدة التي فيها تواجد إيراني مهم، والتي أغارت عليها إسرائيل في فبراير الماضي، بعد أن أقلعت منها طائرة إيرانية مسيرة ما أدى الى سقوط مقاتلة F35 إسرائيلية للمرة الاولى منذ عقود.ونقلت "الرأي" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله إن الضربة الإسرائيلية تعتبر "تطورا خطيرا جدا"، آملا أن يكون العسكريون الأميركيون على الأقل والدول الأخرى المشاركة في التحالف الدولي يدركون ما حصل.دوليًا، أفادت "الانباء" بأن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) داهموا، أمس الاثنين، مكتب مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نيويورك، وصادروا منه وثائق، كما اعلن محامي كوهين في بيان.وقال البيان إن المداهمة تمت في جزء منها بأمر من المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في ما اذا حصل تواطؤ بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.وأوضحت "الجريدة" أن جون بولتون، تسلم أمس، مهامه الجديدة، مستشارا للأمن القومي الأميركي، بعد أن عيّنه الرئيس دونالد ترامب في 22 مارس الماضي في هذا المنصب، خلفًا للجنرال اتش. آر. ماكماستر، حيث كتب على حسابه في "تويتر" أنه "مستعد للعمل مع الرئيس ترامب وفريقه للمحافظة على أمن وسلامة أميركا في هذه الأوقات الصعبة".وعشية تسلّمه المنصب، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ميشال أنطون، قدم استقالته من وظيفته.