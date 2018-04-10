حدث فى مثل هذا اليوم 10 أبريل.. إنفوجراف

حدث فى مثل هذا اليوم 10 أبريل



1941 - القوات الألمانية بقيادة المشير إرفين رومل (في الصورة) تنجح بالاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها.



1960 - مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونًا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على جميع الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة.



1973 - إسرائيل تغتال كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار في ما عرف باسم عملية فردان.



2010 - تحطم طائرة تقل رئيس بولندا ليخ كاتشينسكي أثناء محاولتها الهبوط بالقرب من مطار مدينة سمولينسك أوبلاست في روسيا يؤدي إلى مقتله مع جميع مرافقيه وبينهم زوجته.