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محافظات

حبس تاجر مخدرات 4 أيام بعد ضبطه بـ 60 قطعة حشيش في شبرا الخيمة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته 60 قطعة حشيش.

ووردت المعلومات السرية للمقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، تفيد بقيام عاطل بإعداد صفقة حشيش تميهدا لترويجها على الشباب في شم النسيم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "عادل. ع"، 26 سنة، ويتخذ من منزله في بهيتم وكرا لترويج المخدرات، وتبين أنه سبق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسلاح، وتم إلقاء القبض عليه في أحد الأكمنة، وبحوزته 2 سلاح ناري طبنجة وفرد خرطوش و8 طلقات وكمية من مخدر الحشيش عبارة عن 60 قطعة "صوابع" لبيعها على الشباب ومبلغ مالي 1450 جنيها وسلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتولت التحقيق.

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