صحة القليوبية: استقرار حالة مصابى حادث انقلاب سيارة على زراعي بنها

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية استقرار الحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي ببنها.



واقال المصدر إن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح متفرقة بالجسد جراء الحادث، وتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القادمة.



كان العميد نبيل عدلي، وكيل مرور القليوبية، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي، وانتقلت أجهزة الإسعاف والمرور.



وتبين انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة أمام قرية ميت عاصم ببنها نتيجة السرعة الجنونية، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقليها.