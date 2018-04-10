غرق طالب أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بمركز دار السلام.



كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بغرق "محمد. م"، 13 عاما، طالب، مقيم مركز دار السلام، بنهر النيل، وبسؤال عمه "القذافي. ع"، 48 عاما، صاحب محطة وقود سيارات، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، ومازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال الجثة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1564 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.

