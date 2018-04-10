ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غرق طالب أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:37 ص
غرق طالب أثناء الاستحمام
غرق طالب أثناء الاستحمام في مهر النيل بسوهاج
إسلام رياض
يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بمركز دار السلام.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بغرق "محمد. م"، 13 عاما، طالب، مقيم مركز دار السلام، بنهر النيل، وبسؤال عمه "القذافي. ع"، 48 عاما، صاحب محطة وقود سيارات، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، ومازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1564 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.

ترشيحاتنا

رضا عبد العال مهاجما ايهاب جلال : "الكرامة اهم من الفلوس .. ارحل"

"الأرصاد": ارتفاع طفيف في درجات على الحرارة على أغلب الأنحاء..فيديو

شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط إيطاليا

مدحت صالح وبوسي يتألقان في ختام شم النسيم بالنادي الأهلي .. صور

قصة سجادة صلاة أهداها محمد علي لكريمته عند زفافها

السفارة الروسية بلندن: إعادة توطين سكريبال في دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولي

فرانس فوتبول تختار محمد صلاح للمرة الثالثة لاعب الشهر الأفريقي في أوروبا

بن سلمان والحريري.. صداقة قوية ترويها صور الـ"سيلفي"

اقض على رائحة الفم الكريهة فى ثوانى معدودة.. بهذا الخليط

القحطاني يكشف قانونية القاعدة العسكرية السعودية في "سلوى"

ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

فيديوجراف.. أسباب وعلاج التسمم الغذائى
جربي تحضير كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل
ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟