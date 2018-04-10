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حوادث

النيابة تتحفظ على حقيبة أسلحة ألقاها عاطل على كمين بدائري القليوبية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:28 ص
ضبط متهم ـ ارشيفيه
ضبط متهم ـ ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة جنوب القليوبية بالتحفظ على حقيبة بها أسلحة نارية ألقاها عاطل على أحد الكمائن بالطريق الدائري وفرا هاربا خوفا من ضبطه.

كما أمرت بفحص الأسلحة وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا أنه أثناء مرور النقيب معتز فؤاد ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعين خدمة القطاع الأول الدائري والقوة المرافقة له اشتبه بأحد الأشخاص بناحية المرج اتجاة الجيزة وحال الاقتراب منه لضبطه وفحصة قام بإلقاء حقيبة كانت بيده، ولاذا بالفرار ولم تتمكن القوات من ضبطه.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و2 طبنجة صوت دون خزينة تحرر محضر بالواقعة وجار ضبط المتهم الهارب.

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