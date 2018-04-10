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إطلالة جذابة لـ«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني فى الجونة..صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:16 ص
تامر حسنى و زوجته
تامر حسنى و زوجته "بسمة بوسيل"
هاجر هانئ
نشرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وذلك خلال رحلتها لمنتجع الجونة بالغردقة.

وظهرت بسمة بإطلالة أنثوية بسيطة، حيث ارتدت فستان أسود ذا أكمام طويلة وتميز بالرسومات الراقية، واعتمدت على شعرها المنسدل على كتفيها ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس متناسقة مع وجهها ،مما جعلها تنال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
إطلالة جذابة لـ«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني فى الجونة..صور

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