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منوعات

ملكة بريطانيا تلقي دعابة حول «إزعاج» ترامب وأوباما

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
حنين الشريف
ألقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، دعابة نادرة حول مدى الإزعاج الذي عادة ما يسببه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن قبله الرئيس السابق باراك أوباما.

ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بالفيديو دعابتها بشأن الإزعاج الذي يسببه لها القادة الأمريكيون، خلال تسجيلها برنامجا وثائقيا مع الإعلامي البريطاني المخضرم سير ديفيد أتنبرا حول البيئة وهي تستعرض ما وصفته بـ"كوكبها الأخضر" في حدائق قصر باكينجهام.

فقد كانت الملكة منهمكة في استعراض اهتمامها بالحفاظ على البيئة، عندما عبرت الأجواء طائرة هليكوبتر بصوت عالٍ مزعج، فتساءلت ساخرة: "لماذا هم دائما كذلك يقاطعون عندما نحاول الحديث، مثل الرئيس ترامب والرئيس أوباما".

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