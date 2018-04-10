يسرا المسعودي: أخوض الدراما الرمضانية بمسلسلين في مصر

أكدت الفنانة التونسية يسرا المسعودي في تصريح خاص أنها تستعد لخوض أولى تجاربها بالدراما المصرية من خلال مسلسلين الأول هو عزمي وأشجان، وأكدت أنها ضيفة شرف به، كما عبرت عن سعادتها بالعمل مع إيمي سمير غانم وحسن الرداد، أما المسلسل الثاني فهو المرآة السوداء ويجمعها بشيري عادل، وأوضحت أن دورها به مؤثر بالأحداث.



من ناحية أخرى، أكدت يسرا أنها تنتظر عرض فيلم كارما، موضحة أن معظم مشاهدها تجمعها بالنجمة غادة عبد الرازق، وقالت: "العمل مع المخرج خالد يوسف إضافة قوية لي".