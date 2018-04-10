ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم أقراص مخدرة قبل قيامهم بترويجهم على عملائهم بالقناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.



كانت معلومات سرية للنقيب أحمد عبد الغني، معاون مباحث مركز القناطر، تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج الأقراص المخدرة على عملائهم.



وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وهم "أحمد. م" و"إسلام .ع" و"حمدى. س"، عاطلين، وبحوزتهما 400 قرص مخدر واعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.