«سعفان» يطالب نظيره العراقي بتذليل العقبات في صرف معاشات المصريين العاملين بالقطاع الحكومي.. صور

طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، المهندس محمد شياع السوداني، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، بالتدخل وتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة أن الجانب المصري ليس لديه أي مشكلات في هذا الأمر، كما طالب بإمداد الوزارة بأي خطابات رسمية تتضمن أي مشكلات للتغلب عليها والإسراع في صرف المعاشات للمستحقين.



من جانبه، أكد "السوداني" أنه سيتم التواصل مع الجانب المصري بأسرع وقت لبحث المعوقات التي تحول دون صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.



جاء ذلك على هامش الدورة 45 مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.



وأكد "سعفان" أن الوزارة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل العراقية في تطبيق منظومة حوسبة نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية من خلال مفتشي الوزارة الذين تلقوا تدريبا جيدا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.



وقال إن منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برامج الحوسبة، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تدريب 120 مفتشا فى 11 محافظة وتم التشغيل الفعلي للمشروع.



وتناول اللقاء مناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العمالة غير المنتظمة، واستعرض "سعفان" رؤية الوزارة في استيعاب القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق حملة حماية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا للبدء في تصنيفها.



وأضاف الوزير أن الحصر وصل إلى مليون و450 ألف عامل، وأنه يتوقع أن يصل العدد إلى 3 ملايين بنهاية أبريل الجاري.



واستعرض "السوداني" تجربة العراق في التوسع في الشمول المالي لتغطية العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه تم الربط بين خط الفقر والحماية، ما جعل كثير من الموطنين يقبلون على الانضمام إلى تلك التجربة.

