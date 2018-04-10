ارتفاع ضحايا الإيرانيين لـ7 أشخاص في القصف الإسرائيلي على مطار تيفور بسوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن عدد القتلى الايرانيين ارتفع إلى 7 ضحايا، جراء الهجوم الاسرائيلي على مطار تيفور بسوريا.



جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية "اكسترا نيوز"، الآن.



وكانت دمشق قد أعلنت فجر الاثنين، عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "T4" الجوية قرب حمص السورية، لهجوم صاروخي لم تحدد مصدره ومرجحة أنه أمريكي، فيما نفى البنتاغون مباشرة أنه من وجه هذه الضربات.



وكشفت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بقصف قاعدة "T4" العسكرية ونفذ الضربات من المجال الجوي اللبناني.



يشار إلى أن قاعدة "T4" العسكرية، المعروفة محليا كمطار "التياس"، تعرضت لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي، ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، أطلقت من هذه القاعدة حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي حينه.