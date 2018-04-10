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أخبار العالم

اجتماعات تحضيرية استعدادا للقمة الأفريقية بموريتانيا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:44 ص
وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه خلال اجتماعه الليلة الماضية مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى موريتانيا تحضيرات القمة الافريقية التي تعقد في موريتانيا خلال شهر يونيو المقبل ، وحضر اللقاء كبار مساعدي الوزير.

وتستعد موريتانيا لاحتضان مؤتمر القمة الأفريقية في الثلاثين يونيو المقبل وشرعت الحكومة ضمن تحضيراتها للقمة في تعزيز الشبكة الطرقية للعاصمة حيث تحولت شوارع عديدة في نواكشوط إلى ورشات عمل دؤوب تسابق الزمن للظهور بحلة جديدة.

وكان الرئيس الموريتاني قد أشرف العام الماضي على وضع الحجر الأساس لقصر مؤتمرات جديد استعدادا للقمة المرتقبة ، والقصر يقع على طريق مطار نواكشوط ام التونسي الدولي وهو مكون من طابقين وبمواصفات دولية غير مسبوقة، واطلع الرئيس حينها أطلع علي مختلف أجنحة القصر واستفسر عن مختلف مراحل الإنجاز والخطوات المتبعة لضمان احترام المعايير الدولية للجودة والآجال المحددة للتنفيذ.

ويضم القصر الجديد قاعة اجتماعات كبيرة تتسع لنحو 60 وفدا،إضافة إلى استراحات رئاسية وقاعة مؤتمرات كبيرة تتسع لنحو 4500 شخص ، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي تستضيف فيها موريتانيا مؤتمرا للقمة الأفريقية.

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