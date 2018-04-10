كوريا الجنوبية والهند توقعان اتفاقية للاعتماد المتبادل لضباط البحرية

وقعت كوريا الجنوبية والهند اليوم "الثلاثاء"، اتفاقية للاعتماد المتبادل لتراخيص ضباط البحرية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيزالتعاون الثنائي.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية الجنوبية أن الوزير كيم يونج تشون وقع مع نظيره الهندي نيتين جادكاري الاتفاقية في حفل أقيم في بوسان.



وقال كيم "نتوقع أن يساعد الاتفاق الأعمال البحرية على توسيع الفرص والسماح للأشخاص ذوي المهارات بالبحث عن وظائف جيدة في الخارج".



وتأمل وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية الجنوبية أن يساعد الاتفاق أيضا شركات السفن الكورية الجنوبية على استئجار

البحارة الهنود المؤهلين، موضحة أنها تقصد بضباط البحرية الملاحين ومهندسي السفن والوظائف المتخصصة الأخرى.



