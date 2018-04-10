السفارة الروسية بلندن: إعادة توطين سكريبال في دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولي

أعلنت السفارة الروسية في لندن اليوم الثلاثاء أن إعادة توطين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية المتسمم في بريطانيا سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بلد آخر يعد انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي.



وقال المتحدث الإعلامي للسفارة - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن إعادة التوطين ستكون انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي، فبعد تسمم سيرجي ويوليا سكريبال، لندن لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية القنصلية الثنائية، ويرفضون أيضا قيام الجانب الروسي بالاتصال القنصلي مع المواطنين الروس، ولا يقدمون أية معلومات يمكن التحقق منها حول رغباتهم في هذا الصدد".



وأضاف "أن توضيح أسباب رفض منح فيكتوريا سكريبال، التأشيرة البريطانية لزيارة ذويها في المملكة المتحدة، كان أيضا سخيفا وغير مقنع".

