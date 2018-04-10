وزير القوى العاملة يواصل اجتماعاته مع نظرائه العرب.. بحث آليات سفر العمالة خلال موسم الحج.. بدء تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت.. واتفق على إرسال عمالة مصرية لإعادة إعمار ليبيا

سعفان يبحث مع نظيره السعودي آليات سفر العمالة خلال موسم الحج

"سعفان" و"صبيح" يتفقان على بدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصر والكويت

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنة

«سعفان» يطالب نظيره العراقي بتذليل عقبات صرف معاشات المصريين بالحكومة

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سلسلة اجتماعات مع نظرائه بعدد من الدول العربية، وذلك على هامش الدورة الـ 45 مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.واستهل سعفان لقاءاته بنظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية والشئون الاجتماعية، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، ووضع آليات تنظم سفرها لموسم الحج، فضلًا عن القضايا العمالية المشتركة، ودراسة احتياجات سوق العمل بالمملكة، بالإضافة إلى نظام الربط الإلكتروني بين الوزارتين، والتنسيق في المحافل الدولية في القضايا التي تهم الوطن العربي ككل.وأكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، والتي تمتد لسنوات طويلة وتربطهما علاقات تسودها الود والمحبة، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين.فيما أكد سعفان ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل السعودية للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.وشدد على ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية، خاصة في مؤتمر العمل الدولي القادم، لتوحيد الرؤى والوقوف صفا واحدا في عرض القضايا العربية المشتركة في هذا المحفل الدولي المهم الذي تشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.من جانبه، أشاد وزير العمل السعودي بشفافية الوزير المصري في عرض القضايا العمالية، مبديا استعداده التام للتعاون مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للمصريين بالمملكة من خلال الربط الإلكتروني، خاصة عمالة موسم الحج الذين يخدمون ضيوف الرحمن خلال الحج، فضلا عن تجاوز جميع المعوقات التى قد تطرأ في علاقات العمل، مؤكدا ترحيبه بمقترح الوزير الخاص بتوحيد الصف العربي في مؤتمر العمل الدولى القادم وتقديم رؤية عربية موحدة لخدمة قضايانا العمالية العربية، وطرح هذه الرؤى على المدير العام لمنظمة العمل الدولية.كما التقى سعفان، هند صبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، لبحث تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين تجريبيًا، من خلال إدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، وذلك للقضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.وأبدى استعداده التام لإزالة أي عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الإلكتروني الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر في مجال العمل والعمال، مؤكدًا أن هذه المنظومة تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل الكويتية لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.وأشاد بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت في جميع القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التى تواجه العمالة هناك، مؤكدًا أن تنظيم سوق العمل الكويتية لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم في تصويب أوضاعها بأسلوب قانوني يسهم في الحفاظ على حقوقها المالية.من جانبها، أكدت الوزيرة هند صبيح أن بلادها تعطي كل ذي حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني، موضحة أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادي 75 دينارًا، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل، بالإضافة إلى التأمين الطبي طبقا لقانون العمل، مع تذكرة الطيران.واستعرض "سعفان" مع الوزيرة الكويتية ما قامت به وزارة القوى العاملة من إنجاز قانوني المنظمات النقابية وحق التنظيم، وانتخاب مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية سوف تجرى في منتصف مايو المقبل.وقال إن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بتوافق كامل بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال"، سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، ما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل الكويتية، مشيدا بالآلية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضـــلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.في سياق متصل، التقى وزير القوى العاملة، نظيره الليبي الدكتور المهدي الأمين، لبحث حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، وتحديد المناطق التي من المنتظر أن تعمل بها العمالة المصرية، نظرا للعلاقة الأزلية بين الشعبين، فضلا عن التجاور الجغرافي والبلدين جسد واحد.وأكد "الأمين" أن ليبيا في أمس الحاجة إلى العمالة المصرية الماهرة بمختلف فئاتها سواء حرفية أو أكاديمية أو تخصصية كالأطباء والأطقم الإدارية المساعدة للعمل على خطة إعادة إعمار بلادة من الدمار الذي طالها خلال السنوات السبع الماضية، خاصة في مدينة سرت وبنغازي، حيث يحتاجان إلى إعادة إعمار من جديد، وقال إن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية، ونحن جاهزون لاستقبال العمالة المصرية في بعض المناطق التي بها استقرار أمني كامل.وأضاف "الأمين" أن ليبيا تسعى لعودة المرأة للعمل، فضلا عن تدريب ذوى الإعاقة وثقل مهاراتهم حتى يسهل انخراطهم في سوق العمل، فضلا عن تدريب العمال الليبيين على مهن حرفية كمهنة اللحام.وأبدى "سعفان" كامل استعداد مصر لإمداد الجانب الليبي بجميع احتياجاته من العمالة المصرية، للعمل في الأماكن الآمنة المستقرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب التابعة لها لتسهم في تدريب الأشقاء الليبيين في جميع الحرف والمهن التى تحتاجها، مؤكدا أن الوزارة تضع في خطتها تطوير المناهج التدريبية والعمل على ثقل المدربين من خلال المعاهد التدريبية الدولية.وشدد الوزيران على ضرورة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، وتحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجانبين فى جميع المجالات، فضلا عن تفعيل اتفاقيات العمل بين البلدين، معربا عن أمله في عودة الأوضاع الليبية إلى الاستقرار هذا العام، بالإضافة إلى توحيد المواقف في المحافل الدولية.يأتي ذلك بينما طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، المهندس محمد شياع السوداني، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، بالتدخل وتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة أن الجانب المصري ليس لديه أي مشكلات في هذا الأمر، كما طالب بإمداد الوزارة بأي خطابات رسمية تتضمن أي مشكلات للتغلب عليها والإسراع في صرف المعاشات للمستحقين.من جانبه، أكد "السوداني" أنه سيتم التواصل مع الجانب المصري بأسرع وقت لبحث المعوقات التي تحول دون صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.وأكد "سعفان" أن الوزارة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل العراقية في تطبيق منظومة حوسبة نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية من خلال مفتشي الوزارة الذين تلقوا تدريبا جيدا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.وقال إن منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برامج الحوسبة، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تدريب 120 مفتشا فى 11 محافظة وتم التشغيل الفعلي للمشروع.وتناول اللقاء مناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العمالة غير المنتظمة، واستعرض "سعفان" رؤية الوزارة في استيعاب القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق حملة حماية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا للبدء في تصنيفها.وأضاف الوزير أن الحصر وصل إلى مليون و450 ألف عامل، وأنه يتوقع أن يصل العدد إلى 3 ملايين بنهاية أبريل الجاري.واستعرض "السوداني" تجربة العراق في التوسع في الشمول المالي لتغطية العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه تم الربط بين خط الفقر والحماية، ما جعل كثيرا من المواطنين يقبلون على الانضمام إلى تلك التجربة.