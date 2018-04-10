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أخبار العالم

خروج يوليا ابنة الجاسوس الروسي من المستشفى ونقلها إلى مكان آمن

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
على صالح
أفادت هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي. سي» اليوم، الثلاثاء، بأن يوليا، ابنة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، تماثلت للشفاء بعد شهر من تسممها بغاز الأعصاب في ساليزبري الشهر الماضي، وأنه تم تسريحها من المستشفى الذي كانت تتلقى به العلاج.

وكان قد تم العثور على الجاسوس الروسي وابنته فاقدين للوعي في 4 مارس في مدينة ساليزبري الإنجليزية الجنوبية وكانا في حالة حرجة لأسابيع حتى بدأت صحتهم في التحسن بسرعة.

وتقول بريطانيا إنها تعرضت للتسمم بغاز الأعصاب من الدرجة العسكرية واتهمت روسيا بتنفيذ الهجوم.

ونفت موسكو أي تورط في الحادث الذي أغرق علاقاتها بالغرب إلى أدنى مستوى في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وقالت «بي بي سي» إن يوليا التي نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية (آر. آي. آيه) وهي تبحث عن لجوء سياسي في بريطانيا نقلت إلى مكان آمن بعد خروجها من المستشفى في وقت متأخر أمس، الاثنين.

وقال أطباء يوم الجمعة إن يوليا (33 عاما) ووالدها (66 عاما) أصبحا أفضل كثيرًا.

وفي الأسبوع الماضي أصدرت يوليا سكريبال بيانا قائلة إن تعافيها يتزايد يوميا، ورفض متحدث باسم المستشفى التعليق.

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