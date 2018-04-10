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رياضة

الأهلي: حسام البدري اتفق مع الخطيب على تجديد عقده مع النادى

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:10 ص
حسام البدرى
حسام البدرى
عمرو الحلوانى
كشف عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن قرب تجديد تعاقد حسام البدري، المدير الفني للفريق، ليبقى مع الأحمر في الموسم المقبل.

وقال القيعي، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "ما أعلمه أن البدري وصل إلى مرحلة كبيرة من التفاهمات مع محمود الخطيب، رئيس النادي".

وأضاف: "هناك جلسة ستجمع الخطيب مع البدري وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في الإمارات، سيتم الاستقرار خلالها على جميع الأمور سواء بتجديد العقد أو الصفقات الصيفية".

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