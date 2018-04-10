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أخبار البلد

هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أيمن سيد
كشفت وزارة الموارد المائية والري أنه قد تم الإبلاغ يوم الأحد الماضي في حوالي الساعة الخامسة مساءً بوجود هبوط في الجسر الأيسر لترعة أصفون ك 47.8 بجوار مغذى جنابية الرياينة بزمام هندسة أرمنت قرية المريس بمحافظة الأقصر أسفل الطريق الزراعي الغربي التابع لهيئة الطرق.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه فور الإبلاغ توجه المهندس رئيس الإدارة المركزية والمهندس مدير عام ري غرب قنا، ومدير الهندسة ورجال الري إلى موقع الهبوط وتبين أنه هبوط ظاهرى بجوار فم مغذي الجنابية ولا تتجاوز مساحة الهبوط نصف متر مسطح وعمق لا يزيد عن نصف متر، وجرى الاتصال بالمهندس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق للكشف على موقع الهبوط، وعمل اللازم وتم وضع علامات مرورية بالتنسيق مع الوحدة المحلية ورجال المرور بالمنطقة، وجرى التأكد من أن المغذي يعمل بحالة جيدة ولم يتأثر بالهبوط.

واستكمالا للمعاينة تم الكشف على موقع الهبوط فى طريق مصر اسوان الزراعى الغربى بجوار فم مغذى ترعة ج الرياينة الآخذة من ترعة اصفون بر ايسر ك47.800 وتبين ان الطريق تم تعليته عدة مرات بعدد 3 مرات طبقة اسفلت فوق تربة الأساس وتم الوصول إلى جسم المغذى وتبين أنه سليم ولا يوجد رشح حوله.

وكشفت المعاينة أنه من المرجح أن سبب الهبوط هو عدم دمك طبقة التأسيس الأخيرة والتى تقترب ب 50 سم فى المنطقة بجوار فم المغذى من ناحية الطبان وذلك عند تعرضها لأحمال كبيرة.

وتم التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق لتوريد تربة زلطية متدرجة لردم الجزء الذى تم حفره والعناية بتشغيله قبل وضع طبقة الأسفلت حتى لا يحدث هبوط مرة أخرى وذلك في وجود مدير هندسة أرمنت.
هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»
هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»
هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»
هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»
هبوط في جسر ترعة أصفون بالأقصر..«صور»

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