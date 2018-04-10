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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بمنطقة إمبابة.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:09 ص
أنهيار عقار
أنهيار عقار
منى حسين - أحمد مهدي
أصيب 7 أشخاص صباح اليوم، الثلاثاء، في انهيار عقارين في شارع الوحدة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار، وتبين أن انهيار عقار تسبب في التأثير على العقار المجاور له وانهيار جزء منه، ما تسبب في إصابة 7 من قاطني العقارين دون حدوث أي وفيات، وأخلى باقي السكان العقارين دون خسائر في الأرواح.

ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال المصابين، وتم نقلهم للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج، وتم فرض كردون أمني حول المبنيين تحسبًا لانهيار باقي العقار الثاني، وانتقل مهندسو الحي ومندوبو المحافظة لفحص الحادث.

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