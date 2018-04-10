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أخبار العالم

قرقاش: هدف الإمارات في اليمن إرساء الاستقرار عبر حل سياسي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم، الثلاثاء، أن هدف الإمارات في اليمن إرساء الاستقرار عبر حل سياسي، مبديا تفاؤله بمهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.

وقال قرقاش - في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية: "متفائلون بمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وهدفنا الاستقرار الإقليمي والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حل سياسي يقوده اليمنيون".

يذكر أن الأمم المتحدة عينت - في وقت سابق - البريطاني مارتن جريفثت مبعوثا أمميا جديدا لليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي تولى المهمة أواخر أبريل 2015، خلفا للمغربي جمال بن عمر، الذي عمل بالملف اليمني 4 سنوات.

وكان جريفثت قد وعد - في أول تصريح له في 19 مارس الماضي - الشعب اليمني بالعمل الجاد لتيسير عملية سياسية شاملة، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2166، كما أكد أن جهده سيرتكز على التقدم الذي تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة.

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