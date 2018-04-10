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فن

محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
أحيا النجم محمد عدوية مجموعة حفلات عيد الربيع، حيث بدأ حفله الأول عصر اليوم بنادي القاهرة بالتجمع الخامس بحضور عدد كبير من معجبيه، وقام بغناء مجموعة من أغانيه المميزة منها "بيسلم عليا" و "الطيب أحسن" و"كلمة وضايقتها" و "دي اللي خدتني مني".

وفاجأ جمهوره بغناء أغنيتين من ألبوم "سكوت خلاص " وهم "حبيبي فين ماتكون" و"ست البنات " اللتان نالا إعجاب الجمهور وسط تصفيق حاد.

وتوجه عدوية إلي حفله الثاني بنادي وادي دجلة 6 أكتوبر وسط حشد جماهيري تفاعل معه، وكان هذا الحفل من تنظيم وليد منصور.

وأنهى جولاته الاحتفالية بعيد الربيع بنادي سموحة بالإسكندرية، وقد هنأ محمد عدوية جمهوره بعيد الربيع وأهدي لهم أغانيه التي أضفت أجواء من الرقص والفرح بين محبيه.
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير
محمد عدوية يشعل عيد الربيع بـ3 حفلات وسط حشد من الجماهير

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