مدرب سموحة يشيد بقدرات صانع ألعابه المقبل: "سابق سنه"

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن لاعبه المعار من نادي الأهلي، ناصر ماهر يمتلك إمكانات فنية هائلة.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "ناصر ماهر لاعب إمكاناته أكبر من سنه، ويؤدي مع سموحة بشكل أكثر من رائع، ويمتلك شخصية رائعة داخل وخارج الملعب".



وتابع: "البعض كان قلقا على مستوى ناصر ماهر في مباراة سموحة أمام الأهلي بسبب ارتباط اسمه بالعودة من جديد إلى القلعة الحمراء، ولكنه خالف كل التوقعات وقدم مباراة أكثر من رائعة".

