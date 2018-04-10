سعر الدولار في البنوك.. اليوم

استقر سعر الدولار في تعاملات، اليوم، الثلاثاء ، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.6281 جنيه للشراء و17.7281 جنيه للبيع.



وسجَّل أعلى سعر للدولار في بنوك (البركة، عودة، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، بلوم مصر، الشركة المصرفية العربية الدولية ، المصري لتنمية الصادرات) 17.64 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع.



وبلغ في بنوك (الأهلى اليوناني بمصر ، مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصرف المتحد ) نحو 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.



ووصل سعره في بنوك (التجاري الدولي، التعمير والإسكان، القاهرة، قناة السويس ، مصر إيران للتنمية ) 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وفي بنوك ( الاسكندرية ، العربي الافريقي الدولي 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.



وسجّل أقل سعر للدولار في بنوك (مصر، الزراعي) 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

