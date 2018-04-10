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رياضة

مدرب سموحة: «عاوز تتعب الأهلي بطأ اللعب»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:09 ص
ميمي عبد الرازق مدرب
ميمي عبد الرازق مدرب سموحة
عمرو الحلوانى
كشف ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، سر نتائجه الجيدة التي يحققها أمام النادي الأهلي، حيث لعب أمامه 3 مباريات انتصر في واحدة وتعادل في مباراتين. 

وأضاف "عبد الرازق"، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، "إذا أردت أن تلعب أمام الأهلي وتؤدي بشكل جيد فيجب أن يكون إيقاع اللعب بطيئًا، ولكن سرعة إيقاع اللعب سوف يؤدي للخسارة لأن الأهلي يمتلك سرعات كبيرة". 

وتابع: "يجب أن يلعب المدرب أمام النادي الأهلي بنفس لعب شمال إفريقيا، لعبة خفيفة، ولمسة ببطء، ويكون إيقاع اللاعب بطيء". 

وقال: "في مباراة الأهلي الأخيرة التي انتهت بالتعادل 0-0، احترمت نفسي كمدرب، ولعبت بطريقة 4-3-2-1، وأؤكد أن المهندس محمد فرج عامر لا يتدخل في التشكيل بأي شكل من الأشكال". 

وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه كاد أن يشرك لاعبًا موقوفًا في مباراة الأهلي ولكنه لا يعلم هذا الأمر". 

وأوضح "قمت بضم 18 لاعبا للمعسكر، وكان منهم اللاعب بلال زكريا الذي تعاقد معه سموحة في يناير الماضي قادما من نادي سمنود، وحصل معنا على إنذار في مباراة مصر المقاصة، وكان لديه إنذارين مع نادي سمنود ولم نكن نعلم هذا الأمر، فوجئت في الحادية عشر مساءً باتصال من رئيس النادي وسألني عن بلال فأكدت له أنه معي في المسعكر فقال لي إنه موقوف، وبالفعلت قمت باستبعاده واستدعيت لاعب أخر بدلا منه". 

وأنهى حديثه قائلا: "اتحاد الكرة لم يخطرنا بتقرير اللاعب في نادي سمنود وعدد الإنذارات التي كانت بحوزته قبل الانتقال إلى سموحة، وأرسل إلينا فاكس رسمي قبل المباراة بـ 6 ساعات، وبالتحديد في الثانيةى ظهرا أن بلال زكريا موقوف لحصوله على 3 إنذارات".

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