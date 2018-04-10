برلماني روسي: موسكو مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في زيارة دوما

أبدى النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان) يفجيني سيريبرينيكوف اليوم الثلاثاء استعداد بلاده لمساعدة بعثة منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في زيارة مدينة دوما السورية، متوقعا انه في حال موافقة المنظمة على هذه الزيارة فإنها قد تكون قبل نهاية الاسبوع الجاري.



وقال سيريبرينيكوف (حسبما نقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية):" إن روسيا مستعدة لتسهيل رحلة البعثة، وإننا نتوقع أن تفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالواجبات التي أنشئت من أجلها" ،مضيفا أن الزيارة ربما تتم قبل نهاية الاسبوع الجاري في حال وافقت عليها المنظمة بشكل رسمي.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية قد اتهمت الحكومة السورية والرئيسي بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية ، وهو الأمر الذي نفته الحكومة السورية صحته ، ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر بالخارجية السورية قوله: إن "تلك المزاعم أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التى تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الإرهاب فى سوريا" ، وشدد المصدر على أن مزاعم كهذه تظهر فى كل مرة يتقدم فيه الجيش السورى على حساب الإرهابيين.

