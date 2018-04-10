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رياضة

تامر النحاس: عقد إيهاب جلال مع الزمالك بدون شروط جزائية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:12 ص
إيهاب جلال مدرب الزمالك
إيهاب جلال مدرب الزمالك
عمرو الحلوانى
قال تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، إن عقد المدرب مع القلعة البيضاء لا يحتوي أي شروط جزائية، لافتا إلى أن العقد به بند يقضي بأن إيهاب يكمل موسمه الأول مع الزمالك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"البند ينص على بقاء إيهاب جلال مع الزمالك في الموسم الأول، وأن لا يرحل المدرب ولا يقيله الزمالك، ومع ذلك لم يتم وضع أي شروط جزائية".

وأردف: "لا نقبل المزايدة بفكرة أن إيهاب لا يريد الرحيل حتى لا يدفع الشرط الجزائي، كما قلت لا يوجد شرط جزائي بالعقد".

وأكمل: "الموضوع بسيط، إذا رغب الزمالك في إقالة جلال يمكن أن يخبروه بذلك".

وأوضح: "فؤجئت عقب مباراة المقاصة على كل المواقع بتصريح لإيهاب جلال يعلن فيه استقالته، وعلى الفور اتصلت به ونفى لي الأمر تماما وما فهمته منه أنه يريد الاستقالة في نهاية العام".

واستطرد: "بالتأكيد إيهاب أخطأ فيما قاله، خصوصا وأن الأمر فهم بأكثر من طريقة، وكان من الأفضل أن لا يقول هذا التصريح في الوقت الحالي وعقب خسارة".

وأردف: "قمت بعد ذلك بالاتصال بمسئولي الزمالك ونفيت لهم الأمر تماما وأكدت لهم على أن جلال لم يقدم استقالته كما أشيع".

وأشار إلى أن تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك بأنه لو تقدم إيهاب جلال باستقالته سيقبلها المجلس الأبيض هى تصريحات طبيعة وعادية، لافتا إلى أن الأمر بسيط ومن الممكن أن يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

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