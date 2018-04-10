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رياضة

صحيفة تايمز: محمد صلاح يمثل صداعا لجوارديولا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم، الثلاثاء، أن نجم منتخب مصر ونادى ليفربول يمثل صداعًا لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قبل لقاء الفريقين الليلة في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.

وكان "صلاح"، قد سجل هدفًا وصنع آخر ليفوز فريقه بثلاثية نظيفة على السيتيزنز في لقاء الذهاب.

كما توقعت الصحيفة تشكيلة الفريقين لمباراة الإياب، حيث تواجد إيمريك لابورت مجددًا على الجهة اليسرى من دفاع السيتي، حيث ستكون مهمته التصدي لخطورة المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن لليفربول.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن فشل لابورت في إبطال مفعول صلاح في مباراة الذهاب قد يدفع بيب جوارديولا مدرب السيتي للبحث عن خيار آخر في مركز الظهير الأيسر قد يكون فابيان ديلف.

من ناحية أخرى، توقعت الصحيفة أن يقود الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو هجوم السيتي بدلا من البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس في محاولة لتعويض التأخر بالأهداف الثلاثة.

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