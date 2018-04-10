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اقتصاد

اتحاد الصناعات يشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2018 بدبي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:22 ص
صورة أرشيفية - اتحاد
صورة أرشيفية - اتحاد الصناعات المصرية
ولاء عبدالكريم
يشارك اتحاد الصناعات المصرية ممثلا في الدكتور محمود سليمان، عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الاستثمار، في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار السنوي 2018 بدبي، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي.

وقال سليمان - فى بيان لاتحاد الصناعات اليوم "إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية واللوجستية، بدءًا من إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وصولا إلى توافر الطاقة والبنية التحتية والطرق والكباري الجديدة".

ودعا جميع المستثمرين المشاركين بالملتقى للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تشهده البلاد حاليا بما يؤدي إلي جذب استثمارات جديدة محلية وإقليمية وعالمية، موضحًا أن العديد من المستثمرين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في مصر والتوسع في أعمالهم في المستقبل القريب.

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