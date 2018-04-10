مدرب يكشف قصة لعب عمرو دياب في نادي هيئة قناة السويس

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه مارس كرة القدم في وقت سابق مع النجم الغنائي العالمي عمرو دياب عندما كانا في بورسعيد.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لعبت مع عمرو دياب في وقت سابق، بنادي هيئة قناة السويس، ولكن كان لاعب كرة ممتاز".



وتابع: "عمرو دياب كان لاعبا موهوبا، ولكنه كان يتمتع بالقوة أكثر، وكنت أستمتع باللعب معه، وكان من أقرب الناس إلى قلبي في بورسعيدي، وصديقي جدا".

