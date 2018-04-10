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شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:14 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي ماكرون
رحيم يسري
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ يومين؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لتعزيز التعاون المشترك، وتأسيس استراتيجية شراكة جديدة بين البلدين، وفور وصوله كان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية، صورًا من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي بمتحف اللوفر في عشاء خاص، حيث اجتمع الطرفان لمدة 3 ساعات شهدا خلالها معرضًا فنيًا للوحات، ومن المقرر أن يجتمعا اليوم في إطار الزيارة الرسمية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد التقى أمس رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، وعددًا من المسئولين.
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر
شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر

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