شاهد.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي داخل متحف اللوفر

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ يومين؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لتعزيز التعاون المشترك، وتأسيس استراتيجية شراكة جديدة بين البلدين، وفور وصوله كان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.





ونشرت وسائل إعلام فرنسية، صورًا من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي بمتحف اللوفر في عشاء خاص، حيث اجتمع الطرفان لمدة 3 ساعات شهدا خلالها معرضًا فنيًا للوحات، ومن المقرر أن يجتمعا اليوم في إطار الزيارة الرسمية.



