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رياضة

اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم التجديد لـ «كوبر» قبل كأس العالم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:11 ص
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
عمرو الحلوانى
قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية تناقش أكثر من مرة حول تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لافتا إلى أن فكرة التجديد لكوبر مازالت موجودة وقائمة.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كنا قريبين من التجديد، لكن النتائج الأخيرة للفريق في المباريات الودية أجلت الأمر بعض الشيء".

وتابع: "فكرة التجديد قائمة وسندرس الأمر في الفترة المقبلة".

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