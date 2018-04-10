مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالمنوفية

لقى سائق مصرعه، وأصيبت والدته وزوجته وشقيقه، فى مشاجرة مع الجيران فى قرية الخطاطبة بالسادات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمشاجرة ومصابين بقرية الخطاطبة، دائرة مركز السادات.



بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة، كل من، "ق .م" 32 عاما سائق مصابًا بجرح قطعى بالشفة السفلي، وكدمة بالظهر، وشقيقه "م" 37 سنة سائق مصابًا بكسر مضاعف بالكوع الأيسر، وكدمات بالرأس، وكدمة شديدة بالعين اليمنى، وتم تحويله إلى مستشفى الباجور العام، ولفظ أنفاسه فيها نتيجة الإصابات.



كما تم نقل والدتهما "س .م" 57 عاما ربة منزل، مصابة بكدمة باليد اليمنى، وزوجة الثانى "م .ع م" 32 عاما ربة منزل مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس.



وضم الطرف الثانى من المشاجرة، "م.ع.ع" 52 عاما بالمعاش، مصابًا بجرح بالجبهة، وزوج ابنته "م .ق. ع" 28 عاما سائق مصابًا بجرح بفروة الرأس، وجميعهم مقيمين قرية الخطاطبة.



وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5093 جنح مركز السادات لسنة 2018،





وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل الأول من ديوان المركز، ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر، وحجز كل من الخامس والسادس، وعرضهما صباح باكر رفقة تحريات المباحث، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، تم وضع الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة، ومنع الاشتباكات .