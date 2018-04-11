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محافظات

الخميس.. انطلاق ورشة عمل «بناء فريق عمل المشروع» بالأقصر

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلنت مكتبة مصر العامة بالأقصر، عن انطلاق ثانى ورشة عمل بعنوان "بناء فريق عمل المشروع"، غدًا الخميس، فى إطار انطلاق مجتمع ريادة الأعمال في صعيد مصر سلسلة "ابدأ مشروعك" لرواد الأعمال في الصعيد.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بأهمية فريق العمل ومؤشرات الحاجة لفريق عمل وكيفية تكوين فريق عمل للمشروع، وتقييم فريق العمل وكيفية توزيع الأدوار على الفريق، والتعامل مع المراحل المختلفة للمشروع، وأنواع فريق العمل وضرورة اختلاف مهارات أفراده وحُسن إدارته وتأثير ذلك على أى مشروع ناشئ أو شركة قائمة بالفعل.

وأكدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن حضور هذه الورشة مجانًا بدون أى رسوم .

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