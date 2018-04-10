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حوادث

مصرع عامل غرقا أثناء استحمامه بالرياح الناصري بالمنوفية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:25 ص
صورة أرشيفية - غرق
صورة أرشيفية - غرق
محمد امين
لقى عامل بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بالرياح البحيرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بالرياح البحيرى بقرية الخطاطبة - دائرة المركز، ووفاته، وبانتقال قوات الإنقاذ النهرى، تم انتشال جثة "ر .ع. س" عامل، ومقيم قرية أبو نشابة – دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال والده 42 عاما، فلاح ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام توفى غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2599 إدارى مركز السادات لسنة 2018، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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