تحرير 543 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، اليوم، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.



أسفرت الحملة عن تحرير 543 مخالفة متنوعة من ضمنها 59 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و44 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 22 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، و42 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.